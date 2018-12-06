2018-12-06T13:31:28+03:00
Общество

Стадион «Самара Арена» попросят не передавать в собственность региона

После передачи объекта его содержание будет стоить 150 млн рублей
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Стадион будет на льготах минимум до следующего годаСтадион будет на льготах минимум до следующего годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Самарской области предложат увеличить срок передачи стадиона «Самара Арена» в собственность региона. Об этом на заседании Самарской губернской думы заявил врио министра спорта Дмитрий Шляхтин.

- Стадион должны передать в собственность региона после 30 июня 2019 года. Однако мы будем просить продлить этот срок, - заявил Шляхтин.

После того, как «Самара Арена» станет имуществом губернии, содержание объекта обойдется в 150 млн рублей в год. Именно столько сейчас тратят на стадион федеральные власти. Ранее сообщалось, что на содержание стадиона придется ежегодно тратить 500 млн рублей.

Пока стадион не перейдет в собственность региона, он освобожден от выплаты налога на имущество организации.

Сейчас власти Самарской области думают, как вывести стадион на самоокупаемость. Так, вокруг спортобъекта планируется построить Дворец пляжных видов спорта с возможностью подогрева песка и системой кондиционирования, современный концертный зал и инклюзивный игровой парк.

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