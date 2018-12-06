Раритетные ружья и самодельные пистолеты: в Самаре продемонстрировали изъятое из Сирии оружие

6 Дек. 15:25 2018-12-06T15:25:44+03:00

История некоторых экспонатов до сих пор остается неясной

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В музее Алабина в Самаре проходит интересная выставка. Горожане могут познакомиться там с оружием, изъятым у сирийских террористов. Все представленное вооружение передано России правительством САР.

- Самые необычные экспонаты - это самодельные пистолеты. Такие образцы не стоят на вооружении ни в одной стране. Сами придумали, сконструировали и сделали, - рассказывает смотритель выставки Егор Востриков.

Смотрящий за выставкой Егор Востриков с ружьем-гранатометомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лейтенант отмечает, что интересных вещей тут много. Например, самодельный гранатомет: на обычное ружье наварен сверху разъем под гранату.

- Как можете судить по выставке, отличительная особенность - это использование старого оружия, которое уже давно не стоит на вооружении. Например, одно ружье было сделано еще во Франции в 1882 году. Где нашли такое - непонятно, - замечает Егор.

В экспозиции представлено стрелковое, холодное оружие, самодельная артиллерия, средства связи и обмундирование. Некоторые из экземпляров выполнены кустарным способом или ремесленниками. Какие-то образцы попали в Сирию из других стран.

Детям выставка очень понравиласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, что выставка работает всего два дня. Вчера было открытие, сегодня она функционирует уже последний день в Самаре.