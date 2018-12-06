2018-12-06T19:58:20+03:00
Происшествия

В Самаре ФСБшники задержали зампрокуроров двух районов

Сотрудников ведомств Промышленного и Железнодорожного районов обвиняют в получении взяток
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По версии правоохранителей, заместитель прокурора Железнодорожного района получил несколько сотен тысяч рублей взяткиПо версии правоохранителей, заместитель прокурора Железнодорожного района получил несколько сотен тысяч рублей взяткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в четверг, 6 декабря, задержали двух заместителей прокуроров – Железнодорожного и Промышленного районов. Обоих подозревают в получении взятки. Задержание провели сотрудники ФСБ, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» собственный источник.

По версии правоохранителей, заместитель прокурора Железнодорожного района получил несколько сотен тысяч рублей взятки за то, чтобы снизить квалификацию по уголовному делу. Какому именно – не уточняется. Сумма взятки, которую могли передать зампрокурора Промышленного района, не сообщается. Однако известно, что общая сумма взяток двух замов - 500 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.

- В Самаре при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч задержаны зам.прокурора Промышленного района Олег Анищенко, зам.прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева, - рассказал Хинштейн.

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