Александр Баландин покинул минстрой Самарской области и возглавил Нефтегорский район

6 Дек. 20:39 2018-12-06T20:39:03+03:00

Во главе министерства строительства он был с декабря 2016 года

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Александр Баландин покинул пост министра строительства Самарской области и возглавил Нефтегорский район. Выборы прошли в четверг, 6 декабря, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Баландин возглавлял министерство с декабря 2016 года. На посту главы Нефтегорского района он сменил Валентина Пичугина, который был исполняющим обязанности главы района.

- Впереди – новая работа. Покидаю должность с легким сердцем, поскольку вижу реальные результаты своего труда – новые объекты к ЧМ-2018, введенные дома для обманутых дольщиков, построенные школы, детсады, поликлиники и многое другое, - цитирует Баландина министерство строительства региона.