2018-12-07T08:39:44+03:00
Происшествия

В Самарской области два школьника угнали у отца приятеля «Газель»

Машину подростки хотели сдать на склад запчастей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Та самая угнанная "Газель"Та самая угнанная "Газель"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Красноярском районе Самарской области два школьника – 14 и 15 лет – угнали «Газель». Автомобиль принадлежит отцу приятеля подростков.

Все произошло в селе Нижняя Солонцовка. Два подростка – один житель села Потаповка, второй – села Большая Раковка – взломали дверь «Газели» подручными средствами и уехали на автомобиле. При этом машину они приметили давно – она часто попадалась им на глаза, т.к. принадлежит отцу их приятеля. Ущерб хозяин «Газели» оценил в 240 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали. Позже они признались полиции, что собирались сдать авто на склад запчастей. В отношении обоих подростков возбудили уголовное дело по статье «Кража». Машину вернули владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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