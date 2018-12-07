В Самарской области два школьника угнали у отца приятеля «Газель»

СЕГОДНЯ 08:39 2018-12-07T08:39:44+03:00

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В Красноярском районе Самарской области два школьника – 14 и 15 лет – угнали «Газель». Автомобиль принадлежит отцу приятеля подростков.

Все произошло в селе Нижняя Солонцовка. Два подростка – один житель села Потаповка, второй – села Большая Раковка – взломали дверь «Газели» подручными средствами и уехали на автомобиле. При этом машину они приметили давно – она часто попадалась им на глаза, т.к. принадлежит отцу их приятеля. Ущерб хозяин «Газели» оценил в 240 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали. Позже они признались полиции, что собирались сдать авто на склад запчастей. В отношении обоих подростков возбудили уголовное дело по статье «Кража». Машину вернули владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.