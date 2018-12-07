На содержание крупных дорог Самары потратят около 682 млн рублей

7 Дек. 10:11 2018-12-07T10:11:58+03:00

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Министерство транспорта Самарской области ищет компанию-подрядчика, которая займется содержанием нескольких дорог в региональной столице. Нужно будет следить за Московским, Красноглинским и Волжским шоссе, улицами Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской и Кировским мостом. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

За то, чтобы содержать в порядке эти дороги, власти области предлагают подрядчику не больше 682 миллионов рублей. Компания будет обязана с 1 января до 31 октября будущего года убирать с проезжей части и обочин снег и мусор, следить за зеленью вдоль дорог, засыпать ямы, следить за фонарями и светофорами.

Итоги аукциона подведут 27 декабря.