2018-12-07T11:03:44+03:00
Происшествия

В Самаре «Шкода Октавия» вытолкнула «Сузуки» на киоск

Пострадал водитель второй иномарки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Авария произошла из-за того, что водитель «Шкоды» не пропустил «Сузуки»Авария произошла из-за того, что водитель «Шкоды» не пропустил «Сузуки»Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП произошло в районе 17:00 в четверг, 6 декабря. На перекрестке улиц Свободы и Средне-Садовой в Самаре «Шкода Октавия» врезалась в «Сузуки SX4». В результате вторая иномарка протаранила киоск около проезжей части, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла из-за того, что водитель «Шкоды» не пропустил «Сузуки», который ехал по главной дороге. В итоге водителя второй иномарки увезли в больницу. Сейчас мужчина лечится дома.

По факту ДТП в полиции проводят проверку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По факту ДТП в полиции проводят проверкуФото: ГУ МВД России по Самарской области

По факту ДТП в полиции проводят проверку. После нее правоохранители примут процессуальное решение.

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