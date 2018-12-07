В Самаре «Шкода Октавия» вытолкнула «Сузуки» на киоск
ДТП произошло в районе 17:00 в четверг, 6 декабря. На перекрестке улиц Свободы и Средне-Садовой в Самаре «Шкода Октавия» врезалась в «Сузуки SX4». В результате вторая иномарка протаранила киоск около проезжей части, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла из-за того, что водитель «Шкоды» не пропустил «Сузуки», который ехал по главной дороге. В итоге водителя второй иномарки увезли в больницу. Сейчас мужчина лечится дома.
По факту ДТП в полиции проводят проверкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
По факту ДТП в полиции проводят проверку. После нее правоохранители примут процессуальное решение.