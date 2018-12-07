2018-12-07T16:17:30+03:00
Общество

Успеть за два дня: ярмарка у ДК «Металлург» будет работать до 9 декабря

В субботу, 8 декабря, она откроется в 10:00, а закроется в 19:00. В воскресенье режим работы – с 10:00 до 16:00
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На ярмарку уже можно приходить за покупкамиНа ярмарку уже можно приходить за покупками
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«Всероссийская ярмарка» около ДК «Металлург» будет работать еще два дня – до воскресенья. В субботу, 8 декабря, она откроется в 10:00, а закроется в 19:00. В воскресенье, 9 декабря, режим работы – с 10:00 до 16:00.

- Головные уборы российских фабрик, палантины от итальянского дизайнера, шубы, теплая обувь ручной работы - это лишь малая часть непродовольственных товаров, - рассказывают организаторы ярмарки. - Огромен ассортимент и угощений. Национальные татарские и башкирские сладости, мясные деликатесы из Удмуртии, 100 наименований рыбы, богатая коллекция чая, мед с пасек страны.

Ярмарка в Самаре еще два дня

Ярмарка в Самаре еще два дня

На ярмарке можно начать закупаться и к новогоднему столу. Там большой выбор продуктов, которые долежат до праздника и не испортятся. Среди таких, например, сыр сулугуни, приготовленный по старинному рецепту. Его можно заморозить на 3 месяца, и он не потеряет своих качеств.

А приятным дополнением к покупкам станет розыгрыш бытовой техники и ярмарочных товаров. Все подробности – в группе ярмарки ВКонтакте.

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