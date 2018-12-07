2018-12-07T16:17:30+03:00
Общество

Успеть за два дня: ярмарка у ДК «Металлург» будет работать до 9 декабря

В субботу, 8 декабря, она откроется в 10:00, а закроется в 19:00. В воскресенье режим работы – с 10:00 до 16:00
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
На ярмарку уже можно приходить за покупкамиНа ярмарку уже можно приходить за покупками
Изменить размер текста:

«Всероссийская ярмарка» около ДК «Металлург» будет работать еще два дня – до воскресенья. В субботу, 8 декабря, она откроется в 10:00, а закроется в 19:00. В воскресенье, 9 декабря, режим работы – с 10:00 до 16:00.

- Головные уборы российских фабрик, палантины от итальянского дизайнера, шубы, теплая обувь ручной работы - это лишь малая часть непродовольственных товаров, - рассказывают организаторы ярмарки. - Огромен ассортимент и угощений. Национальные татарские и башкирские сладости, мясные деликатесы из Удмуртии, 100 наименований рыбы, богатая коллекция чая, мед с пасек страны.

Ярмарка в Самаре еще два дня

Ярмарка в Самаре еще два дня

На ярмарке можно начать закупаться и к новогоднему столу. Там большой выбор продуктов, которые долежат до праздника и не испортятся. Среди таких, например, сыр сулугуни, приготовленный по старинному рецепту. Его можно заморозить на 3 месяца, и он не потеряет своих качеств.

А приятным дополнением к покупкам станет розыгрыш бытовой техники и ярмарочных товаров. Все подробности – в группе ярмарки ВКонтакте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бесплатный чай и «Лещ Баттл»: стало известно, что предложат болельщикам на «Самара Арене» перед игрой «КС» - «Ростов»
В Самарской области «Калина» врезалась в полуприцеп грузовика
В Самаре на зампрокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самарской области на выходных пройдет небольшой снег
Анатолий Баранников будет исполнять обязанности министра строительства Самарской области
В самарском филиале Россельхозбанка можно открыть обезличенные металлические счета
Аккумулятор «АКОМ Asia» вошел в перечень «100 лучших товаров России»
В Безенчуке мужчина накинул на шею брата ремень и угрожал убить его
На "АвтоВАЗе" готовы взяться за выпуск электрического ситикара
В Самарской области собираются открыть два военно-патриотических парка
В Сызрани нерадивый отец начал платить ребенку алименты после лишения водительских прав
В Самаре «Шкода Октавия» вытолкнула «Сузуки» на киоск
В Самаре на проспекте Металлургов соль и кипящее масло выбили окна балкона
На содержание крупных дорог Самары потратят около 682 млн рублей
Капитан «Динамо Самара» Иван Поддубный покинул мини-футбольный клуб
В Самаре вор забыл в обчищенном доме пиджак, а по дороге раздал добычу прохожим
В Самарской области два школьника угнали у отца приятеля «Газель»
Жители Крутых Ключей: в Самаре появились слухи об отмене маршруток №96 и №205
Газон на «Самара Арене» перед матчем «Крыльев Советов» с «Ростовом» прогревают специальными лампами
Корреспондент «КП-Самара» Татьяна Попова стала победителем всероссийской конференции
В Самаре пропала 17-летняя студентка колледжа
Александр Баландин покинул минстрой Самарской области и возглавил Нефтегорский район
В Самаре ФСБшники задержали зампрокуроров двух районов
Едем трамваем: стало известно, как будет ходить транспорт до "Самара Арены" 8 ноября, в день игры "Крыльев Советов" и "Ростова"