Жителя Самарской области, который торговал разведенным спиртом, оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:33 2018-12-07T18:33:20+03:00

У мужчины в гараже хранилось 858 5-литровых бутылок

Изменить размер текста: A A

В Тольятти осудили владельца гаража. Его обвиняют в незаконном обороте этилового концентрата. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

- Мужчина хранил в гараже 858 5-литровых бутылок спиртосодержащей жидкости с объемной долей этилового спирта 95,8 %. Он разводил указанную жидкость с водой и продавал потребителям алкоголя, - рассказали в прокуратуре.

Предпринимателя задержали в апреле этого года сотрудники полиции. Он переносил спирт, разведенный с водой, из гаража в автомобиль.

Комсомольский районный суд Тольятти признал мужчину виновным в совершении преступления и назначили ему штраф 100 тысяч рублей. Когда приговор вступит в законную силу, бутылки с опасной для здоровья жидкостью, уничтожат.