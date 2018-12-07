2018-12-07T18:33:20+03:00
Происшествия

Жителя Самарской области, который торговал разведенным спиртом, оштрафовали на 100 тысяч рублей

У мужчины в гараже хранилось 858 5-литровых бутылок
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Полученную жидкость предприниматель продавал людям, употребляющим алкогольПолученную жидкость предприниматель продавал людям, употребляющим алкогольФото: Архив "КП"
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В Тольятти осудили владельца гаража. Его обвиняют в незаконном обороте этилового концентрата. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

- Мужчина хранил в гараже 858 5-литровых бутылок спиртосодержащей жидкости с объемной долей этилового спирта 95,8 %. Он разводил указанную жидкость с водой и продавал потребителям алкоголя, - рассказали в прокуратуре.

Предпринимателя задержали в апреле этого года сотрудники полиции. Он переносил спирт, разведенный с водой, из гаража в автомобиль.

Комсомольский районный суд Тольятти признал мужчину виновным в совершении преступления и назначили ему штраф 100 тысяч рублей. Когда приговор вступит в законную силу, бутылки с опасной для здоровья жидкостью, уничтожат.

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