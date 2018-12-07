Жителя Самарской области, который торговал разведенным спиртом, оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Тольятти осудили владельца гаража. Его обвиняют в незаконном обороте этилового концентрата. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
- Мужчина хранил в гараже 858 5-литровых бутылок спиртосодержащей жидкости с объемной долей этилового спирта 95,8 %. Он разводил указанную жидкость с водой и продавал потребителям алкоголя, - рассказали в прокуратуре.
Предпринимателя задержали в апреле этого года сотрудники полиции. Он переносил спирт, разведенный с водой, из гаража в автомобиль.
Комсомольский районный суд Тольятти признал мужчину виновным в совершении преступления и назначили ему штраф 100 тысяч рублей. Когда приговор вступит в законную силу, бутылки с опасной для здоровья жидкостью, уничтожат.