Крупное ДТП на Победе: движение встало
Столкнулись две отечественные легковушки
На перекрестке не могут проехать автомобилиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
7 декабря на пересечении улиц Победы и Александра Матросова произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Около 19:00 столкнулись «Гранта» и «Приора».
В результате столкновения пострадал один из водителей. От госпитализации мужчина отказался.
— Авария произошла прямо на перекрёстке, поэтому там жуткая пробка: все стоит, — рассказывают очевидцы.
Движение на указанном участке затруднено, поэтому автомобилистов просят заранее продумывать маршруты следования.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.