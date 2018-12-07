2018-12-07T21:07:11+03:00
Происшествия

Крупное ДТП на Победе: движение встало

Столкнулись две отечественные легковушки
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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На перекрестке не могут проехать автомобилиНа перекрестке не могут проехать автомобилиФото: СОЦСЕТИ
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7 декабря на пересечении улиц Победы и Александра Матросова произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Около 19:00 столкнулись «Гранта» и «Приора».

В результате столкновения пострадал один из водителей. От госпитализации мужчина отказался.

— Авария произошла прямо на перекрёстке, поэтому там жуткая пробка: все стоит, — рассказывают очевидцы.

Движение на указанном участке затруднено, поэтому автомобилистов просят заранее продумывать маршруты следования.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

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