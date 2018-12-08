2018-12-08T08:02:28+03:00
Общество

Под Сызранью Шевроле влетел в фуру, водитель погиб

Запертыми с мертвецом в машине оказались ещё двое пассажиров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Под Сызранью в аварии погиб водительПод Сызранью в аварии погиб водитель
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В страшном ДТП под Сызранью вечером в пятницу 7 декабря погиб человек. Как уже писала КП-Самара, на трассе М5 Урал столкнулись две легковушки и фура.движение встало, автомобили отправляли по реверсивной схеме. На месте работали спасатели.

-Водитель Шевроле Круз выехал на встречу, там он столкнулся лоб в лоб с фурой Вольво. От удара авто отбросило назад, на приору, - приводят слова очевидцев в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Как рассказали спасатели, в Шевроле оказались заблокированы два пассажира и погибший сразу водитель. Для того, чтобы достать их, пришлось срезать двери специальным инструментом. Пассажиров пришлось отправить в больницу. В подробностях аварии сейчас разбираются правоохранительные органы.

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