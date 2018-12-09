2018-12-09T08:41:03+03:00
Происшествия

Самарский стоматолог попался пьяным за рулем «Делимобиля»

Медосвидетельствование показало пятикратное превышение нормы алкоголя
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: Ночной патруль СамараФото: Ночной патруль Самара
Изменить размер текста:

В Самаре сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на каршеринговой машине «Дебимобиля». Произошло это вечером в субботу, 8 декабря. Информацию, что мужчина за рулем «Хенде» может быть пьян, правоохранителям передали сотрудники «Ночного патруля».

Медицинское освидетельствование показало, что норма паров алкоголя у водителя превышена в пять раз.

- У нарушителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показало 5-ти кратное превышение паров алкоголя, - рассказали в самарском «Ночном патруле».

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» собственный источник, водитель, который попался за рулем «Делимобиля» пьяным, работает в одной из городских медицинских учреждений стоматологом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять человек пострадали в серьезном ДТП в Самарской области
Стало известно, сколько будет стоить зимняя переправа через Волгу в Самаре на судне на воздушной подушке 2018/2019
В Самарской области водитель «десятки» не справился с управлением и перевернулся
В Самаре невнимательный водитель протаранил бетонный блок
Надсон: «С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев»
Очаровательная блондинка из Сызрани хочет стать участницей группы SEREBRO
Лучшим пожарным Самарской области признали 30-летнего сызранца
Губернатор Самарской области выдвинут в Высший совет «Единой России»
Департамент транспорта не подтвердил слухи об отмене двух коммерческих маршрутов в Самаре
Тольяттинский маньяк признался в пяти нападениях на женщин
В Самаре зафиксирована вспышка кори
Нетрезвый водитель «двенадцатой» в Самаре снес шлагбаум и врезался в стену
Миодраг Божович: «В «Крылья Советов» зимой могут прийти 4-5 новых игроков»
Синоптики и МЧС предупреждают самарцев о скором снегопаде
Тольяттинский маньяк оставлен судом под стражей до февраля следующего года
Появились подробности страшного ДТП в Самаре у Ботанического сада
После первого тайма «Крылья Советов» выигрывают у «Ростова» 1:0
«Я – против застройки лесопарка»: самарцы пришли на защиту парка 60-летия Советской власти