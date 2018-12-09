2018-12-09T08:41:03+03:00
Происшествия

Самарский стоматолог попался пьяным за рулем «Делимобиля»

Медосвидетельствование показало пятикратное превышение нормы алкоголя
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: Ночной патруль СамараФото: Ночной патруль Самара
Изменить размер текста:

В Самаре сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на каршеринговой машине «Дебимобиля». Произошло это вечером в субботу, 8 декабря. Информацию, что мужчина за рулем «Хенде» может быть пьян, правоохранителям передали сотрудники «Ночного патруля».

Медицинское освидетельствование показало, что норма паров алкоголя у водителя превышена в пять раз.

- У нарушителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показало 5-ти кратное превышение паров алкоголя, - рассказали в самарском «Ночном патруле».

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» собственный источник, водитель, который попался за рулем «Делимобиля» пьяным, работает в одной из городских медицинских учреждений стоматологом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей