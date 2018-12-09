Самарский стоматолог попался пьяным за рулем «Делимобиля»

9 Дек. 08:41 2018-12-09T08:41:03+03:00

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В Самаре сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на каршеринговой машине «Дебимобиля». Произошло это вечером в субботу, 8 декабря. Информацию, что мужчина за рулем «Хенде» может быть пьян, правоохранителям передали сотрудники «Ночного патруля».

Медицинское освидетельствование показало, что норма паров алкоголя у водителя превышена в пять раз.

- У нарушителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показало 5-ти кратное превышение паров алкоголя, - рассказали в самарском «Ночном патруле».

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» собственный источник, водитель, который попался за рулем «Делимобиля» пьяным, работает в одной из городских медицинских учреждений стоматологом.