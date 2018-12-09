2018-12-09T10:50:04+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель «десятки» не справился с управлением и перевернулся

Мужчина, который был за рулем легковушки, сейчас лечится дома
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Полиция проводит проверку в связи с ДТППолиция проводит проверку в связи с ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезная авария произошла на дороге «Осинки – Приволжье – Обшаровка» в Самарской области в субботу, 8 декабря. В районе 14:40 там в кювет вылетела и перевернулась вазовская «десятка», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель ВАЗ-21102 ехал со стороны села Приволжье в сторону Обшаровки и не справился с управлением. В результате он допустил съезд в левый кювет и опрокидывание, - говорится в сообщении областного главка.

Мужчину, который был за рулем легковушки, осмотрели медики. Сейчас он лечится дома. Полиция проводит проверку в связи с ДТП.

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