2018-12-09T11:36:12+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в серьезном ДТП в Самарской области

Водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и вылетел на встречу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Четверо пострадавших лечатся дома, 32-летний пассажир «Калины» сейчас в больницеЧетверо пострадавших лечатся дома, 32-летний пассажир «Калины» сейчас в больницеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла утром в субботу, 8 декабря, в Ставропольском районе Самарской области. Около 7:25 на 33 километре дороги Тольятти – Хрящевка 25-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и вылетел на встречу. Иномарка врезалась в «Ладу Калину», которая ехала со стороны Тольятти, и съехала в кювет.

В аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Водители обеих машин и три пассажира. Четверо лечатся дома, 32-летний пассажир «Калины» сейчас в больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку, после которой правоохранители примут процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей