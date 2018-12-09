Пять человек пострадали в серьезном ДТП в Самарской области

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-09T11:36:12+03:00

Четверо пострадавших лечатся дома, 32-летний пассажир «Калины» сейчас в больнице Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и вылетел на встречу

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Серьезная авария произошла утром в субботу, 8 декабря, в Ставропольском районе Самарской области. Около 7:25 на 33 километре дороги Тольятти – Хрящевка 25-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и вылетел на встречу. Иномарка врезалась в «Ладу Калину», которая ехала со стороны Тольятти, и съехала в кювет.

В аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Водители обеих машин и три пассажира. Четверо лечатся дома, 32-летний пассажир «Калины» сейчас в больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку, после которой правоохранители примут процессуальное решение.