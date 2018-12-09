Два человека пострадали в ДТП на улице Ново-Садовой в Самаре

СЕГОДНЯ 22:27 2018-12-09T22:27:34+03:00

Там не разъехались «Тойота» и «Лада Приора»

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В Промышленном районе Самары вечером в воскресенье, 9 декабря, произошло серьезное ДТП. В районе 21:49 на перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной столкнулись две легковушки – «Тойота» и «Лада Приора».

После столкновения иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка выехала на тротуар и остановилась на трамвайных путях.

Фото: vk.com/dtp_sam

В аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Во всех подробностях аварии разбираются полицейские, сейчас они проводят проверку.