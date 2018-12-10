20-летнего сторонника «Исламского государства»* из Чапаевска, который делал бомбу, осудили

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-10T11:27:44+03:00

Он получил пять лет «строгача» и должен будет заплатить штраф 10 000 рублей

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В законную силу вступил приговор в отношении 20-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Бекетова. Приволжский окружной военный суд приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа 10 000 рублей. Бекетов готовил теракт, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.

- Дмитрий Бекетов был завербован через интернет членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» для совершения теракта. По адресу проживания и регистрации Бекетова обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, 269,28 грамма тратила, взрыватель противопехотной мины и поражающие элементы, записи с инструкциями по изготовлению СВУ, фото и видео со сценами насилия и боевых действия с участием боевиков «ИГ», - рассказали в ФСБ.

ФСБшники заинтересовались Бекетовым в 2015 году. Тогда он был членом праворадикальной группы, участников которой задержали после того, как они осквернили объекты религиозного культа. Тогда Бекетов получил 4 месяца ограничения свободы.

- Вместе с тем, от экстремистско-террористических намерений он не отказался. Органы безопасности своевременно получили сведения о принятии им радикальных религиозных убеждений под воздействием идеологов «ИГ» и подготовке террористического акта. В феврале 2018 года в отношении Бекетова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 [«Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Содействие террористической деятельности», - прим. ред. «КП-Самара».], – рассказали в ФСБ.

* - ИГ – запрещенная в России террористическая организация.