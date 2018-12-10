2018-12-10T17:33:15+03:00
Общество

На пересечение Авроры и Промышленности УАЗ не пропустил "скорую" и собрал огромную пробку

Машины стояли не меньше часа
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Водитель "буханки" не пропустил "скорую"Водитель "буханки" не пропустил "скорую"
Изменить размер текста:

Вечером 10 декабря ДТП случилось на пересечение улиц Авроры и Промышленности. По словам очевидцев, здесь встретились уазик снадписью РЖД и машина "скорой помощи".

- Водитель буханки не пропустил медиков, - сообщают те, кто пытался проехать эту пробку без потерь во времени.

Из-за ДТП в правом ряду образовалась пробка, скорость потока не больше 6 км/ч. Водители, оказавшиеся в заложниках дорожной ситуации в этот понедельничный вечер, не слишком довольны и считают, что водить нужно аккуратнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей