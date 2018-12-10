На пересечение Авроры и Промышленности УАЗ не пропустил "скорую" и собрал огромную пробку

СЕГОДНЯ 17:33 2018-12-10T17:33:15+03:00

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Вечером 10 декабря ДТП случилось на пересечение улиц Авроры и Промышленности. По словам очевидцев, здесь встретились уазик снадписью РЖД и машина "скорой помощи".

- Водитель буханки не пропустил медиков, - сообщают те, кто пытался проехать эту пробку без потерь во времени.

Из-за ДТП в правом ряду образовалась пробка, скорость потока не больше 6 км/ч. Водители, оказавшиеся в заложниках дорожной ситуации в этот понедельничный вечер, не слишком довольны и считают, что водить нужно аккуратнее.