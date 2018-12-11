В Самаре водитель «Вольво» сбил девушку
Мужчина уверяет, что пешеход переходила дорогу на красный
Пострадавшая сейчас в одной из местных больницФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:
ДТП с участием пешехода произошло в Самаре во вторник, 11 декабря, в районе восьми часов утра. На Южном шоссе водитель «Вольво» сбил 28-летнюю девушку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- 35-летний мужчина на автомобиле «Вольво» ехал по Южному шоссе в сторону улицы Уральской. Напротив дома №12 он допустил наезд на пешехода – 28-летнюю девушку, которая переходила дорогу справа налево в зоне действия пешеходного перехода, - говорится в сообщении.
Водитель уверяет, что девушка переходила дорогу на красный. Эту версию проверят правоохранители.
Пострадавшая сейчас в одной из местных больниц.