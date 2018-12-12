"Цены на билеты у нас средние": руководитель "Крыльев Советов" Игорь Поваров рассказал, сколько зарабатывает клуб

12 Дек. 16:30 2018-12-12T17:36:33+03:00

По словам гостя радио "КП-Самара" 98,2 FM выросли и затраты на проведение одного дня матча, тем не менее сейчас только игра с ЦСКА позволила заработать почти как сезон в ФНЛ

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Цены на билеты на игры ФК "Крылья Советов" сейчас достаточно низкие, особенно в сравнении с другими городами. Об этом сказал на радио КП-Самара Игорь Поваров, руководитель клуба.

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- Понижать стоимость сейчас нет смысла, у нас нижняя планка 200 рублей, это вполне адекватная цифра. Сейчас перед нами стоит задача привлечь зрителей, но еще одна - это выйти на самоокупаемость. Сейчасмы нашли золотую середину и балансируем здесь, - отметил Игорь Поваров.

По данным руководителя клуба, только один матч с ЦСКА принес практически такую же выручку, сколько получил клуб в прошлом сезоне ФНЛ.

- Наличие большой арены особенно летом, когда тепло и комфортно приводит к неизбежному резкому увеличению количества зрителей. Самарский зритель истосковался по зрелищу, чемпионат мира многократно подстегнул интерес болельщиков к посещению матчей. Тот уровень качества, который мы сегодня можем представить, помогает изменить ценовую категорию, увеличить посещаемость - сейчас мы пятые по этому показателю. В этом сезоне впервые "день матча" приносит положительный поток, в отличие от прошлого года, - отмечает Игорь Поваров.

При этом, по его словам, клуб увеличил затраты: содержание стадиона, обеспечения соответствию всем требованиям РПЛ обходится "в копеечку". Но, несмотря на то, что затраты увеличились, все же сейчас клубу удается получать доход после матчей.