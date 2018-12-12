«Просим убрать машины»: УК «ЖКС» ежедневно проводит уборку дворов от снега

12 Дек. 17:17 2018-12-12T17:17:04+03:00

Цель работы всех сотрудников - жильцы должны к началу рабочего дня без проблем выйти из подъезда и пройти по двору

Изменить размер текста: A A

УК «ЖКС» с началом зимнего сезона приступила к активному выполнению числе ежедневных обязанностей. Расчистка дворов и уборка снега и сосулек с крыш стали первоочередными задачами служб благоустройства управляющей компании «Жилищно-коммунальная система».

Обильные осадки мобилизовали все ресурсы «ЖКС» на уборку территорий. Дворники выходят на участки с 4-5 часов утра. Они выполняют ручную уборку выходов из подъездов, отмосток вдоль зданий, тротуаров и тех участков, куда не может заехать техника.

Механизированным способом расчищаются внутридворовые проезды. Сначала снег убирают фронтальные погрузчики, затем остатки - машины со щетками. В более сложных местах и узких проездах работают мини-погрузчики.

- Компания «ЖКС» обладает одним из самых больших парков техники среди городских УК. Основные внутриквартальные проезды мы убираем большой техникой. Но у нас есть достаточный парк и маленькой техники, работающей по принципу МКСМ - «бобкэт». Такая техника, в принципе, достаточно мобильна именно в старой Самаре. В «стесненных условиях» она показывает наибольшую эффективность, поэтому мы планируем добавить подобной техники при необходимости, - говорит директор ООО УК «ЖКС» Евгений Пономарев.

Традиционно уборку осложняют припаркованныемашины. Они затрудняют не только проезд и работу техники, но и не всегда дают возможность убрать территорию вручную. Управляющая компания просит жильцов на время уборки по возможности убирать личный транспорт с придомовой территории!

Для очистки кровель от снега и наледи компания использует автогидроподъемники. Сформированы бригады штатных кровельщиков. Эти люди прошли специальную подготовку, оснащены всем страховочным оборудованием по технике безопасности. Также очистку кровель выполняют рабочие подрядных организаций. Они выходят непосредственно на крыши тех домов, где есть такая возможность.

Стоит также напомнить, что наледь с козырьков балконов по закону удалять должны собственники квартир!