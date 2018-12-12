2018-12-12T20:29:48+03:00
Общество

Суровая охрана и женщина на поводке из колбасок: Тилль Линдеманн встречается с фанатами в Самаре

Фронтмен группы Rammstein презентует свою книгу и раздает автографы
Михаил ГОРЮНОВ
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В переводе на русский книга Тилля называется "Нож"В переводе на русский книга Тилля называется "Нож"Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
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Самару во второй раз посетил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Прямо сейчас он раздает автографы своим фанатам в ТЦ «Опера» и презентует им недавно изданную книгу стихов Messer. Цена последней — 800 рублей.

- Человек 50 сейчас на улице у входа. И внутри еще полно. Народ с утра в «Блинке» очередь занимал, чтобы посмотреть на кумира, - передают с места событий корреспонденту «КП-Самара».

Очевидцы делятся, что за порядком в торговом центре следит очень суровая охрана. Многие поклонники Лидеманна пришли на встречу в «боевой» раскраске, которой славится их кумир.

Поклонники артиста подготовились ко встрече с кумиром Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Поклонники артиста подготовились ко встрече с кумиромФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Тилль опоздал на полчаса. Он пришел не один - с музыкантом Петером Тэгтгреном и женщиной на поводке из немецких колбасок, в латексном костюме и маске. С ней обращались демонстративно грубо.

Остановились Тилль и его помощники в гостинице «Лотте». Уже завтра, 13 декабря, они представят свое шоу в «Макхолле».

Очередь начинается еще от Дяди Степы Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Очередь начинается еще от Дяди СтепыФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

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