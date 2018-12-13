Машины вылетели с трассы: в Самарской области столкнулись «Киа» и маршрутка с четырьмя пассажирами

13 Дек. 12:03 2018-12-13T12:03:33+03:00

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На трассе «М-5 Урал» в Самарской области утром в четверг, 13 декабря, произошло ДТП с участием маршрутки. В районе 9:10 на 1053 километре дороги столкнулись маршрутное такси с надписью «Дети» на двери и легковушка «Киа». В салоне маршрутки в момент аварии были четыре взрослых пассажира, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Автомобиль «Газель» с четырьмя взрослыми пассажирами в салоне двигался из села Большая Каменка в сторону поселка Конезавод. В результате ДТП пассажиры «ГАЗели» получили незначительные телесные повреждения.

Обе машины оказались в кювете. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики «скорой». По факту аварии проводят проверку.