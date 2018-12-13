Добро пожаловать в стан бурлаков: Дмитрий Холин стал мэром Жигулевска
В Жигулевске выбрали нового мэра. Им стал бывший руководитель Администрации губернатора Дмитрий Холин. Он уже принес присягу и вступил в должность главы Жигулевска. Главным подарком на "коронации"для него стала картина "Бурлаки на Волге" Ильи Репина.
- Именно так, вместе с жителями, преодолевая трудности, главе города предстоит вывести Жигулевск на новый уровень развития, - сообщает департамент информационной политики Самарской области.
Дума выбирала из трех кандидатов: Владимира Глинского, ДмитрияХолина и Сергея Ахметова. Холину рекомендовал поучаствовать в конкурсе сам губернатор.
- Сегодня это один из самых компетентных, зрелых, подготовленных управленцев Самарской области, - отметил глава региона.