2018-12-13T14:59:26+03:00
Общество

Добро пожаловать в стан бурлаков: Дмитрий Холин стал мэром Жигулевска

Дмитрий Азаров подарил ему картину Репина, намекая на необходимость работатьвместе с жителями, преодолевая трудности
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрию Холину на иннаугурации подарили картинуДмитрию Холину на иннаугурации подарили картину
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В Жигулевске выбрали нового мэра. Им стал бывший руководитель Администрации губернатора Дмитрий Холин. Он уже принес присягу и вступил в должность главы Жигулевска. Главным подарком на "коронации"для него стала картина "Бурлаки на Волге" Ильи Репина.

- Именно так, вместе с жителями, преодолевая трудности, главе города предстоит вывести Жигулевск на новый уровень развития, - сообщает департамент информационной политики Самарской области.

Дума выбирала из трех кандидатов: Владимира Глинского, ДмитрияХолина и Сергея Ахметова. Холину рекомендовал поучаствовать в конкурсе сам губернатор.

- Сегодня это один из самых компетентных, зрелых, подготовленных управленцев Самарской области, - отметил глава региона.

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