2018-12-13T16:37:46+03:00
Общество

В Самаре завершается работа речной грузовой переправы

Паром совершил последний рейс 13 декабря
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Для транспортного сообщения с селом Рождествено оборудуют «автозимник».Для транспортного сообщения с селом Рождествено оборудуют «автозимник».
Изменить размер текста:

Грузовой паром, совершавший рейсы из Самары в Рождествено заканчивает навигацию 2018 года.

Как сообщается на сайте Самарского пассажирского речного предприятия, переправа завершается в связи с активной фазы ледостава в акватории Рождественской Воложки и реки Волги, а также в для предотвращения возможных транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того специалисты приступили к подготовки Д-Р 243 «Октябрьский спуск» к буксировке к месту зимней стоянки и ремонта.

Уже с 14 декабря паром по маршруту «Октябрьский спуск – село Рождествено» ходить не будет.

- Для организации транспортного сообщения с селом Рождествено оборудована временная дорога («автозимник») от села Шелехметь до урочища Белые домики протяженностью 27 км, которая будет поддерживаться в проезжем состоянии в течение всего зимнего периода, - добавили в департаменте информполитики администрации губернатора Самарской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Самаре могут появиться первые платные парковки
Бывший руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов оставлен под арестом
Окна памятника архитектуры Фабрики-кухни в Самаре забили фанерой
Мать двоих детей из Тольятти час простояла на парапете балкона
Самарец собирает истории об участника Великой Отечественной войны для книги «Ветераны Поволжья»
90% домохозяйств Самарской области могут пользоваться сервисами «Ростелекома»
Росгвардейцы задержали новокуйбышевца, который выкинул из окна свою возлюбленную
350 лучших студентов транспортных вузов под Самарой обсуждают перспективы студенческого самоуправления
Добро пожаловать в стан бурлаков: Дмитрий Холин стал мэром Жигулевска
Самарская область попала в список регионов с наибольшим распространением ожирения
Волейбольную «Нову» перед матчем с казанским «Зенитом» покинули четыре игрока
В Самаре кондуктор ударила женщину и выгнала на улицу пассажиров
В Сызрани пенсионер на «десятке» вытолкнул легковушку на пешехода
Полузащитника «Крыльев Советов» Башкирова лишили водительских прав
В центре Самары без воды остался 141 дом
Машины вылетели с трассы: в Самарской области столкнулись «Киа» и маршрутка с четырьмя пассажирами
Самарчанка предложила поселить у себя чиновника, чтобы тот оценил работу общественного транспорта
Единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей: в Самару приедет цирк на льду «Айсберг»