2018-12-13T16:37:46+03:00
Общество

В Самаре завершается работа речной грузовой переправы

Паром совершил последний рейс 13 декабря
Евгения ВАСИНА
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Для транспортного сообщения с селом Рождествено оборудуют «автозимник».Для транспортного сообщения с селом Рождествено оборудуют «автозимник».
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Грузовой паром, совершавший рейсы из Самары в Рождествено заканчивает навигацию 2018 года.

Как сообщается на сайте Самарского пассажирского речного предприятия, переправа завершается в связи с активной фазы ледостава в акватории Рождественской Воложки и реки Волги, а также в для предотвращения возможных транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того специалисты приступили к подготовки Д-Р 243 «Октябрьский спуск» к буксировке к месту зимней стоянки и ремонта.

Уже с 14 декабря паром по маршруту «Октябрьский спуск – село Рождествено» ходить не будет.

- Для организации транспортного сообщения с селом Рождествено оборудована временная дорога («автозимник») от села Шелехметь до урочища Белые домики протяженностью 27 км, которая будет поддерживаться в проезжем состоянии в течение всего зимнего периода, - добавили в департаменте информполитики администрации губернатора Самарской области.

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