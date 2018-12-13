2018-12-13T16:59:43+03:00
Общество

Самарец собирает истории об участника Великой Отечественной войны для книги «Ветераны Поволжья»

Первый том уже напечатан
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Вы можете рассказать о своих родных.Вы можете рассказать о своих родных.
Изменить размер текста:

В 2017 году Владимир Елин загорелся идеей написания книги «Ветераны Поволжья». Юноша восхищался военными подвигами земляков и хотел отдать должное героизму участников Великой Отечественной войны.

- В этом году в свет вышла первая книга «Ветераны Поволжья». В ней описаны судьбы участников военных действий, я постарался рассказать об их довоенной и послевоенной судьбе, а в конце каждой главы о том, как сложилась жизнь у их детей, - отметил автор. – Я планирую выпустить ещё 9 томов.

В первой книги описаны судьбы - Якова Самарцева (1905-1943), Петра Кривопалова (1920-1990), Архипа Елина (1912-1975), Михаила Щербина (1917-1994), Сергея Карасёва (1907-1973), Александра Креппо, Владимира Анисина (1925-2000), Михаила Смирнова (1917-1979), Дмитрия Медведева (1915-2000).

Сбор материала для книг продолжается, информацию своих родных можно передать Владимиру Елину по электронной почте elin.vladimir2012@yandex.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей