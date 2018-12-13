2018-12-13T16:59:43+03:00
Общество

Самарец собирает истории об участника Великой Отечественной войны для книги «Ветераны Поволжья»

Первый том уже напечатан
Евгения ВАСИНА
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Вы можете рассказать о своих родных.Вы можете рассказать о своих родных.
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В 2017 году Владимир Елин загорелся идеей написания книги «Ветераны Поволжья». Юноша восхищался военными подвигами земляков и хотел отдать должное героизму участников Великой Отечественной войны.

- В этом году в свет вышла первая книга «Ветераны Поволжья». В ней описаны судьбы участников военных действий, я постарался рассказать об их довоенной и послевоенной судьбе, а в конце каждой главы о том, как сложилась жизнь у их детей, - отметил автор. – Я планирую выпустить ещё 9 томов.

В первой книги описаны судьбы - Якова Самарцева (1905-1943), Петра Кривопалова (1920-1990), Архипа Елина (1912-1975), Михаила Щербина (1917-1994), Сергея Карасёва (1907-1973), Александра Креппо, Владимира Анисина (1925-2000), Михаила Смирнова (1917-1979), Дмитрия Медведева (1915-2000).

Сбор материала для книг продолжается, информацию своих родных можно передать Владимиру Елину по электронной почте elin.vladimir2012@yandex.ru.

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