Самарец собирает истории об участника Великой Отечественной войны для книги «Ветераны Поволжья»
В 2017 году Владимир Елин загорелся идеей написания книги «Ветераны Поволжья». Юноша восхищался военными подвигами земляков и хотел отдать должное героизму участников Великой Отечественной войны.
- В этом году в свет вышла первая книга «Ветераны Поволжья». В ней описаны судьбы участников военных действий, я постарался рассказать об их довоенной и послевоенной судьбе, а в конце каждой главы о том, как сложилась жизнь у их детей, - отметил автор. – Я планирую выпустить ещё 9 томов.
В первой книги описаны судьбы - Якова Самарцева (1905-1943), Петра Кривопалова (1920-1990), Архипа Елина (1912-1975), Михаила Щербина (1917-1994), Сергея Карасёва (1907-1973), Александра Креппо, Владимира Анисина (1925-2000), Михаила Смирнова (1917-1979), Дмитрия Медведева (1915-2000).
Сбор материала для книг продолжается, информацию своих родных можно передать Владимиру Елину по электронной почте elin.vladimir2012@yandex.ru.