2018-12-13T19:09:49+03:00
Происшествия

Бывший руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов оставлен под арестом

Он продлен до 23 февраля
Кирилл КАРИМОВ
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Мязитова обвиняют в мошенничествеМязитова обвиняют в мошенничестве
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В четверг, 13 декабря, Октябрьский районный суд Самары продлил арест Реналя Мязитова, бывшего руководителя СОФЖИ. Об этом из здания суда сообщает корреспондент «КП-Самара».

- Арест продлен до 23 февраля 2019 года.

Уголовное дело в отношении Мязитова было возбуждено в сентябре 2018 года. Через месяц ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочий – в 2015 году Мязитов от лица фонда приобрел недвижимость по завышенной стоимости. 17 октября ему было предъявлено новое обвинение - мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору.

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