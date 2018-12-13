В 2019 году в Самаре могут появиться первые платные парковки
Непопулярный среди населения план чиновники вынашивают уже пятый год
Возможно, автомобилистам в Самаре очень скоро будет не так комфортно, как сейчасФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В четверг, 13 декабря, замглавы дептранса Самары Юрий Тапилин рассказал на заседании комитета по транспорту губдумы о планах по введению в городе платных парковок.
Чиновник заявил, что конкурс по выбору компании-инвестора будет проведен уже во втором квартале следующего года. Если все пойдет по плану, первые зоны платной парковки заработают в третьем квартале 2019 года.
Идея о платной парковке в центре городе была еще озвучена в 2014 году, администрацией мэра Олега Фурсова. Сейчас идет речь об оборудовании 3-4 тыс. мест для стоянки за денежную плату.