2018-12-13T19:47:18+03:00
Общество

В 2019 году в Самаре могут появиться первые платные парковки

Непопулярный среди населения план чиновники вынашивают уже пятый год
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Возможно, автомобилистам в Самаре очень скоро будет не так комфортно, как сейчасВозможно, автомобилистам в Самаре очень скоро будет не так комфортно, как сейчасФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 13 декабря, замглавы дептранса Самары Юрий Тапилин рассказал на заседании комитета по транспорту губдумы сообщил о планах по введению в городе платных парковок.

Чиновник заявил, что конкурс по выбору компании-инвестора будет проведен уже во втором квартале следующего года. Если все пойдет по плану, первые зоны платной парковки заработают в третьем квартале 2019 года.

Идея о платной парковке в центре городе была еще озвучена в 2014 году, администрацией мэра Олега Фурсова. Сейчас идет речь об оборудовании 3-4 тыс. мест для стоянки за денежную плату.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть двух рабочих под Самарой стала уголовным делом
Массовое ДТП в Сызрани: два внедорожника, одна «Калина» и ни одного полицейского
«Солярис» протаранил фуру под Самарой: водитель легковушки мертв
Бывший руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов оставлен под арестом
Окна памятника архитектуры Фабрики-кухни в Самаре забили фанерой
Мать двоих детей из Тольятти час простояла на парапете балкона
Самарец собирает истории об участника Великой Отечественной войны для книги «Ветераны Поволжья»
90% домохозяйств Самарской области могут пользоваться сервисами «Ростелекома»
В Самаре завершается работа речной грузовой переправы
Росгвардейцы задержали новокуйбышевца, который выкинул из окна свою возлюбленную
350 лучших студентов транспортных вузов под Самарой обсуждают перспективы студенческого самоуправления
Добро пожаловать в стан бурлаков: Дмитрий Холин стал мэром Жигулевска
Самарская область попала в список регионов с наибольшим распространением ожирения
Волейбольную «Нову» перед матчем с казанским «Зенитом» покинули четыре игрока
В Самаре кондуктор ударила женщину и выгнала на улицу пассажиров
В Сызрани пенсионер на «десятке» вытолкнул легковушку на пешехода
Полузащитника «Крыльев Советов» Башкирова лишили водительских прав
В центре Самары без воды остался 141 дом
Машины вылетели с трассы: в Самарской области столкнулись «Киа» и маршрутка с четырьмя пассажирами
Самарчанка предложила поселить у себя чиновника, чтобы тот оценил работу общественного транспорта
Единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей: в Самару приедет цирк на льду «Айсберг»