На трассе в Самарской области "Приора" влетела в фуру, есть погибшие

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-14T10:04:33+03:00

От "Лады" осталась только груда металла Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу

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Вчера утром, 13 декабря, в Кинель-Черкасском районе региона произошло ДТП. Примерно в 9-40 там столкнулись "Лада Приора" и фура "Скания" с пустой цистерной, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- 33-летний водитель "Приоры" двигался по 12 километру трассы Кинель-Черкассы-Урал в направлении села Сергиевск, не обеспечил постоянного контроля за движением машины и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 49-летний мужчина, - рассказывают в пресс-службе ведомстве.

Водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался еще до приезда скорой помощи. Сейчас по факту происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.