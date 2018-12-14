Посвятил победу дочери: боец из Сызрани Владимир Селиверстов стал чемпионом «Битвы на Волге» в полутяжелом весе

14 Дек. 21:34 2018-12-14T21:34:51+03:00

На счету бойца из Самарской области (в красных трусах) 8 боев и 8 побед Фото: Скриншот с видео

В со-главном бою вечера он победил Кирилла Кузьмина из Альметьевска

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Уроженец Сызрани Владимир Селиверстов стал чемпионом «Битвы на Волге» в полутяжелом весе. На турнире по смешанным единоборствам «Битва на Волге 8» он в первом раунде победил бойца из Альметьевска Кирилла Кузьмина нокаутом, передает корреспондент «КП-Самара» с места событий.

Свою победу Селиверстов посвятил дочери, которая должна родиться через месяц.

Владимиру Селиверстову 24 года. Он родился в Сызрани, сейчас представляет самарский клуб «SamaraMMAPro». Победа в со-главном бою вечера «Битвы на Волге 8» стала для Селиверстова восьмой. Поражений в его карьере нет.