Из-за аварии на проспекте Кирова встало движение трамваев
По предварительным данным, никто не пострадал
Движение трамваев встало в обе стороныФото: соцсети
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Днем 15 декабря в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Две легковушки столкнулись в районе перекрестка проспекта Кирова и Заводского шоссе. Об этом рассказали очевидцы аварии.
- Столкнулись два вазовских автомобиля, на дорогах скользко, каша, заносит, поэтому неудивительно, - рассказывают местные жители.
Движение трамваев встало в обе стороны. Затруднено движение и по проспекту Кирова в сторону города. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал
На место выехали сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.