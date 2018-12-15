Из-за аварии на проспекте Кирова встало движение трамваев

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-15T12:04:40+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал

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Днем 15 декабря в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Две легковушки столкнулись в районе перекрестка проспекта Кирова и Заводского шоссе. Об этом рассказали очевидцы аварии.

- Столкнулись два вазовских автомобиля, на дорогах скользко, каша, заносит, поэтому неудивительно, - рассказывают местные жители.

Движение трамваев встало в обе стороны. Затруднено движение и по проспекту Кирова в сторону города. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал

На место выехали сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.