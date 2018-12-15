2018-12-15T14:34:49+03:00
Происшествия

В Самаре машина сбила 10-летнего школьника, который возвращался после уроков один

Ребенку потребовалась медицинская помощь
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В этом месте часто случаются аварии, хотя пешеходный переход в зоне видимостиВ этом месте часто случаются аварии, хотя пешеходный переход в зоне видимости
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14 декабря в Самаре произошло ДТП. 43-летняя женщина за рулем «Рено Логан» сбила 10-летнего мальчика. Авария произошла на улице Карбышева недалеко от пересечения с ул. Гагарина. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

- По предварительной информации, водитель ехала со стороны ул. Гагарина в направлении ул. Мориса Тореза, - комментируют в пресс-службе ведомства. - Мальчик в момент аварии возвращался с уроков без сопровождения взрослых. Он переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения автомобиля.

На одежде пешехода не было светоотражающих элементов, и женщина наехала на него. Школьника доставили в больницу на «скорой помощи», ему назначили амбулаторное лечение.

По факту случившегося проводится проверка. После ее окончания будет принято процессуальное решение.

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