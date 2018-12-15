В Самаре машина сбила 10-летнего школьника, который возвращался после уроков один
14 декабря в Самаре произошло ДТП. 43-летняя женщина за рулем «Рено Логан» сбила 10-летнего мальчика. Авария произошла на улице Карбышева недалеко от пересечения с ул. Гагарина. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
- По предварительной информации, водитель ехала со стороны ул. Гагарина в направлении ул. Мориса Тореза, - комментируют в пресс-службе ведомства. - Мальчик в момент аварии возвращался с уроков без сопровождения взрослых. Он переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения автомобиля.
На одежде пешехода не было светоотражающих элементов, и женщина наехала на него. Школьника доставили в больницу на «скорой помощи», ему назначили амбулаторное лечение.
По факту случившегося проводится проверка. После ее окончания будет принято процессуальное решение.