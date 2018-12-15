15-летнего парня, которого два дня искали в Тольятти, нашли мертвым

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-15T16:14:27+03:00

Изменить размер текста: A A

15-летнего Даниила Артамонова из Тольятти нашли мертвым. Об этом сообщают в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По некоторым данным, парня нашли повешенным в лесополосе вдоль Патрульной улицы.

Молодой человек вышел из дома 12 декабря около 3 часов дня и не вернулся. В ночь с 12 на 13 декабря Даниил ночевал у друзей. В ночь с 13 на 14 он перестал выходить на связь. Тогда родители написали заявление в полицию.

Очевидцы несколько раз сообщали, что видели, как Даниила ведут по улицам. Родственники предполагали, что школьника «накачали наркотой и боятся возвращать домой».