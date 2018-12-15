В Самаре задержали пьяного водителя, который ездил без прав

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-15T16:18:43+03:00

Теперь против него возбудили уголовное дело

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Вечером 14 декабря около одного из домов в центре Самары по улице Циолковского сотрудники ГИБДД остановили «десятку». Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области. За рулем был 28-летний местный житель.

Во время общения с водителем сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на резкий запах алкоголя. Полицейские предложили молодому человек пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Сотрудники полиции стали устанавливать личность.

- В ходе проверки личности автомобилиста сотрудники полиции установили, что в октябре 2017 года его лишили права на управление транспортными средствами на срок 2 года, - прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».