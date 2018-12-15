Тело погибшего 15-летнего подростка доставали спасатели Центра гражданской защиты Тольятти

15 Дек. 21:30 2018-12-15T21:30:32+03:00

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Спасатели Центра гражданской защиты отработали вызов в лесном массиве в районе Медгородка Тольятти. Об этом сообщил руководитель центра Андрей Дербенев. По его словам, тело извлекали из труднодоступного места.

Напомним, 15-летнего Даниила Артамонова из Тольятти нашли мертвым. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Парня нашли повешенным в лесополосе вдоль Патрульной улицы. Молодой человек вышел из дома 12 декабря около 3 часов дня и не вернулся. В ночь с 12 на 13 декабря Даниил ночевал у друзей. В ночь с 13 на 14 он перестал выходить на связь. Тогда родители написали заявление в полицию.

Очевидцы несколько раз сообщали, что видели, как Даниила ведут по улицам. Родственники предполагали, что школьника «накачали наркотой и боятся возвращать домой».