В Самарской области "Опель" влетел под фуру, пострадали двое детей

16 Дек. 10:22 2018-12-16T10:22:00+03:00

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Поздним вечером 15 декабря в Самарской области произошла страшная авария. Случилось это в Сергиевском районе. В половине одиннадцатого ночи по трассе со стороны Уфы двигалась машина "Опель-астра". В какой-то момент 31-летняя женщина, которая сидела за рулем, нарешила правила, машина выехала на обчину. Машину занесло и выкинуло на встречку.

- Здесь "Опель" столкнулся с автомашиной "Ман" в составе полуприцепа, который двигался навстречу. В результате ДТП пострадали четыре человека, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В "Опеле", который попал под фуру, сидели двое детей: пятилетние девочка и мальчик. Их отправили на лечение в самарскую больницу на машине скорой помощи. Также медики помогли еще одной пассажирке легковушки - женщине 27 лет, ей назначено амбулаторное лечение. Пострадала и сама автоледи - с травмами рук и ног ее также доставили в больницу. Машина сильно смята. Сейчас полицейские проводят проверку по факту события.