В субботу на трассе под Самарой сгорела фура с прицепом

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-16T12:58:44+03:00

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В субботу 14 декабря на трассе под Самарой, между Чапаевском и Новокуйбышевском, сгорела фура с прицепом. Видео в социальных сетях поделились очевидцы, они же написали, что это произошло на Красноармейском кольце.

- Чуть позже на том же месте доставали фуру из кювета, - написали комментаторы в сообщениях к посту.

Пожар был достаточно сильным, загорелся и сам прицеп - возможно, с товаром. Подробности происшествия неизвестны, в деталях разбирается полиция. На месте работали спасатели МЧС Самарской области, присутствовала пожарная машина.