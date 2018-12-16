2018-12-16T16:43:45+03:00
Происшествия

Из-за аварии на Аэродромной остановилось движение трамваев

Две легковушки встретились прямо посередине трамвайных путей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Авария произошла на АэродромнойАвария произошла на Аэродромной
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В Самаре на ул. Аэродромной из-за ДТП остановилось движение трамваев. По словам очевидцев, уже стоят в ряд 2-3 состава. На трамвайных путях встретились две легковушки: триннадцатая и Деу Джентра.

- Только что столкнулись, и уже очередь из трамваев. 13 ехала прямо, иномарка хотела развернуться, но водитель не рассчитал скорость и траекторию, да еще и снег, - говорят очевидцы.

В аварии никто не пострадал, поверждения минимальные, но вот трамвайное движение пока не может быть возоновлено, ведь участники ДТП пока разбираются. У одного авто разбит нос, у второго багажник.

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