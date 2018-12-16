Как будто права купили: семь машин устроили массовое ДТП в Волжском районе Самарской области

16 Дек. 23:12 2018-12-16T23:13:08+03:00

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В Волжском районе Самарской области произошло массовое ДТП на трассе, как отмечают очевидцы - это случилось недалеко от поворота на Курумоч. Сейчас место массового ДТП напоминает место автопобоища. Машины разбросаны: кто в кювете, кто на обочине. Началось все с того, что на автотрассе М-5 легковой автомобиль "Фольксваген" резко затормозил на дороге и в него сзади въехала фура.

- Водитель "решил проверить сцепление зимней авторезины с дорогой, грузовик не соблюдал безопасную дистанцию, - отмечают сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.

Водители в соцсетях пишут: владелец иномарки решил просто проучить дальнобойщика. В итоге все это спровоцировало дальнейшую вереницу аварий. Чуть позже к месту аварии подъезжал грузовой автомобиль "Даф", его начал обгонять "Киа Оптима", сам же водитель грузовика был вынужден начать торможение перед местом ДТП. Он не справился с управлением и въехал в легковушку "Киа". За новыми виновниками ДТП ехала вазовская десятка, он не заметил знак аварийной остановки и тоже въехал в "ДАФ".

- Через некоторое время к месту аварии подъехал автомобиль "Скания", также грузовой, он остановился, чтобы помочь участникам аварии. В результате в него врезался еще один автомобиль, который не увидел, что фура остановилась. По нашей информации, все ДТП были спровоцированы несоблюдением положенной дистанции между авто и невнимательностью водителей, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас на месте ДТП все еще работает полиция, на месте также работает лично начальник ОГИБДД О МВД России по Волжскому району Дмитрий Баландов.

Еще один участник аварии