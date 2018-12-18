Машины едут вплавь: в Самаре на пересечении Авроры и Мориса Тореза затопило дорогу

18 Дек. 15:34 2018-12-18T15:35:57+03:00

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Днем во вторник, 18 декабря, в Железнодорожном районе Самары произошла коммунальная авария. В результате начало затапливать водой проезжие части улиц Мориса Тореза и Авроры.

- По Авроре от Аэродромной до Мориса Тореза машины едут вплавь. Если сегодня будет мороз, то завтра на дороге будет полный коллапс, - пишут в соцсетях местные жители.

Отметим, что из-за случившегося сотрудникам ГИБДД пришлось частично ограничить движение транспорта на этом участке. Как сообщили в Самарских коммунальных системах, в районе дома № 67 на улице Мориса Тореза, предположительно, произошло повреждение водовода. В настоящее время на место ЧП выехали дежурные бригады и специалисты «РКС-Самара». Им предстоит выяснить причину аварии и устранить ее последствия. По предварительным данным, несколько близлежащих домов остались без холодной воды.