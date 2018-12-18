В Самаре на Московском шоссе временно не работали светофоры

18 Дек. 18:37 2018-12-18T18:37:04+03:00

На пересечении Московского шоссе и улиц Авроры и Потапова отсутствовало электропитания светофоров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас их работу восстановили

Изменить размер текста: A A

В Самаре на главной транспортной артерии города Московском шоссе во вторник, 18 декабря, перестали работать светофоры. Произошло это в вечерний час-пик, когда многие горожане поехали с работы домой. Светофоры перестали работать из-за отключения электричества, сообщили представители АСУДД в Твиттере.

- На пересечении Московского шоссе и улиц Авроры и Потапова отсутствует электропитания светофоров. Будьте предельно внимательны, осторожны и соблюдайте ПДД, - говорится в сообщении.

Сейчас работу светофоров уже восстановили.