В Самаре на Московском шоссе временно не работали светофоры
Сейчас их работу восстановили
На пересечении Московского шоссе и улиц Авроры и Потапова отсутствовало электропитания светофоровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на главной транспортной артерии города Московском шоссе во вторник, 18 декабря, перестали работать светофоры. Произошло это в вечерний час-пик, когда многие горожане поехали с работы домой. Светофоры перестали работать из-за отключения электричества, сообщили представители АСУДД в Твиттере.
- На пересечении Московского шоссе и улиц Авроры и Потапова отсутствует электропитания светофоров. Будьте предельно внимательны, осторожны и соблюдайте ПДД, - говорится в сообщении.
Сейчас работу светофоров уже восстановили.