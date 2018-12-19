В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом за похищение Toyota Land Cruiser

19 Дек. 08:11 2018-12-19T08:13:54+03:00

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 Красноглинского района Самары. Экс-полицейского обвиняют в хищении дорогостоящего внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3,5 миллиона рублей находился на стоянке отдела полиции. Туда его в мае 2017 года доставили сотрудники ДПС.Машина была в розыске по уголовному делу о мошенничестве. В дальнейшем ее должны были переправить в Ростов-на-Дону. Экс-полицейский знал об этом внедорожнике и решил его украсть, что и сделал в июне прошлого года.

В ближайшее время правоохранитель предстанет перед судом. Его дело будет рассматривать федеральный суд Красноглинского района.