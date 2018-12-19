Туристической визитной карточкой Самарской области стала гора Стрельная

19 Дек. 11:53 2018-12-19T11:53:42+03:00

По мнению жителей региона, столь красивое место должны посетить все без исключения туристы

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Жители Самарской области выбрали туристическую визитную карточку региона. Среди 10 предложенных памятников природы и заповедных мест губернии, по их мнению, самым красивым и обязательным для посещения является гора Стрельная в селе Зольное. За нее проголосовали большинство опрошенных — 21%. Опрос проводился на сайте «Вместе».

Вторым по популярности местом среди туристов стало село Ширяево. Его красоту и неповторимость оценили 19% опрошенных. На третьем месте с 14% голосов оказалось Голубое озеро, которое находится в Сергиевском районе. Отметим, что итоги голосования и мнение жителей региона учтут при разработке туристических эко-маршрутов.