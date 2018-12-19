Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России

19 Дек. 12:47 2018-12-19T12:47:25+03:00

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Книга рекордов России пополнилась новым именем. На этот раз в нее внесли 95-летнего жителя Самарской области, ветерана Великой Отечественной войны Константина Стычкова. Об этом сообщает медиасовет КС НСБ России.

Константин Стычков участвовал в Курской битве и в освобождении Чехословакии. Кроме того, в годы войны он служил в контрразведке СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам»). Его имя уже прочно вошло в историю и теперь будет еще более знаменито. В Книгу рекордов России его включили как человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки».