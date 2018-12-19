В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

19 Дек. 16:12 2018-12-19T16:12:20+03:00

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В Самаре продолжается строительство Фрунзенского мостового перехода. Подрядчик — АО «Стройтрансгаз» — приступил к бетонированию плиты проезжей части моста через реку Самару. Предполагается, что до конца этого года строители полностью выполнят эту работу на участке между опорами № 7 и № 8, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Участки между опорами № 1 и № 7 компания планирует забетонировать в следующем году. После завершения этих работ строители проведут гидроизоляцию и уложат на проезжей части асфальт. Отметим, что параллельно с бетонированием рабочие занимаются возведением насыпи земляного полотна на съездах развязок, устройством инженерных сетей и коммуникаций, а также укреплением железобетонными плитами откосов съездов.

Сейчас на стройке в две смены трудятся более 300 человек и свыше 60 единиц техники. Подрядная организация уже завершила строительство моста через озеро Банное, установила 8 опор, а также возвела пролетное строение моста через реку Самару и путепровод на съезде С-3 над дорогой основного хода развязки на улице Шоссейной.

Строительство Фрунзенского моста, который соединит Самарский и Куйбышевские районы, должно завершиться в 2019 году. До конца этого года на возведение объекта из федерального бюджета выделят 1,2 млрд рублей.