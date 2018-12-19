Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира

19 Дек. 16:35 2018-12-19T16:35:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Аэропорт Курумоч впервые преодолел отметку в 3 миллиона пассажиров. В среду, 19 декабря, самарская воздушная гавань обслужила своего юбилейного пассажира. Им стала студентка из Самары Анна Ефимова, которая вылетала рейсом авиакомпании «Нордавиа» в Санкт-Петербург.

- Юбилейный пассажир до конца 2019 года сможет бесплатно пользоваться бизнес-залами в аэропорту Курумоча. Кроме того, авиакомпания подарила девушке билет на любой маршрут, который она выберет, - рассказали в пресс-службе самарского аэропорта.

Напомним, что в этом году аэропорт Курумоч впервые принимал так много гостей из зарубежных стран, которые прилетали в Самару на матчи чемпионата мира по футболу. За 11 месяцев 2018 года авиакомпании совершили из аэровокзала 13,7 тысяч самолето-вылетов по 106 направлениям.