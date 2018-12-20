В Самаре неудачный разворот водителя Land Cruiser спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-20T10:08:58+03:00

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В среду, 19 декабря, примерно в 10:25 на проспекте Металлургов в Самаре произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser 150 Prado и Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 45-летний водитель внедорожника двигался по проспекту Металлургов со стороны улицы Металлистов в направлении улицы Севастопольской. На пересечении проспекта Металлургов и улицы Юбилейной автомобилист начал разворачиваться, но не пропустил при этом «Нексию» под управлением 31-летнего мужчины, которая двигалась во встречном направлении прямо. В итоге иномарки столкнулись лоб в лоб.

Внедорожник разбил "морду" в ДТП

В результате случившегося пострадали два человека: водитель «Нексии» и его 25-летняя пассажирка. Первого после оказания медицинской помощи отпустили домой, а вторую госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы. По факту аварии проводится проверка.