Вход по паролю и надежная маскировка: в Самаре накрыли подпорный игорный клуб

20 Дек. 12:30 2018-12-20T12:32:40+03:00

Гости клуба не только играли, но и выпивали Фото: Михаил ГОРЮНОВ

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В Самаре пресекли незаконную игорную деятельность, которую осуществляли на первом этаже жилого дома № 49 на улице XXII-го Партсъезда. Накануне вечером, 19 декабря, туда нагрянули представители прокуратуры Промышленного района и полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

- Эта точка выявлена полицией и прокуратурой в ходе проведения совместного рейда по выявлению организации незаконной игорной деятельности. В этом клубе обнаружены 12 компьютеров и около 30 тысяч рублей, - рассказал на месте помощник прокурора Промышленного района Мансур Харисов.

Как уточнили силовики, всего стражи порядка изъяли 9 системных блоков, 12 мониторов, 4 моноблока, другое оборудование и 27 с половиной тысяч рублей. Азартная деятельность на указанной точке прекращена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/683108" frameborder="0"></iframe> Оперативные мероприятия в игорном клубе Самары.Михаил ГОРЮНОВ

- Клуб был надежна замаскирован. Там висела надпись "аренда", окна заклеены, вход отдельный - не со стороны подъездов. Прежде чем попасть в клуб - нужно позвонить администратору и назвать пароль, - объясняют в надзорном ведомстве.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ - "Незаконная организация и проведение азартных игр".