2018-12-20T14:31:52+03:00
Общество

«Хрюша сбежала из фильма ужасов?»: в парке Дружбы появился устрашающий символ Нового года

Самарский парк украсили огромной свинкой из снега. Мнения горожан на ее счет сложились неоднозначные
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Парки СамарыФото: Парки СамарыФото: Twitter.com
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Парк Дружбы в Самаре продолжает удивлять жителей и гостей города своими необычными скульптурами. Ранее в парке появились фигуры из дерева, который мастерит местный работник, а теперь там «поселился» символ Нового 2019 года из снега — желтая земляная свинья. Все бы ничего, вот только внешний вид хрюшки весьма далек от доброго и милого. Желтая и черная краска, которые использовали «скульпторы», сделали из свинки настоящего героя из фильмов ужасов.

«Очень страшная хрюша. Прямо фильм ужасов», «Очень даже ужасающая свинья вышла», - делятся мнением в соцсетях местные жители.

Огромная свинка расположилась возле проката коньков, позади надувных Деда Мороза и Снегурочки. Тем, кто решит взять на прокат коньки или заточить свои, особенно в темное время суток, понадобятся крепкие нервы.

Устрашающая свинка наблюдает из-за спин Деда Мороза и Снегурочки на желающих взять коньки на прокат Фото: Twitter.com

Устрашающая свинка наблюдает из-за спин Деда Мороза и Снегурочки на желающих взять коньки на прокатФото: Twitter.com

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