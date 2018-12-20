«Хрюша сбежала из фильма ужасов?»: в парке Дружбы появился устрашающий символ Нового года

20 Дек. 14:31 2018-12-20T14:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Парк Дружбы в Самаре продолжает удивлять жителей и гостей города своими необычными скульптурами. Ранее в парке появились фигуры из дерева, который мастерит местный работник, а теперь там «поселился» символ Нового 2019 года из снега — желтая земляная свинья. Все бы ничего, вот только внешний вид хрюшки весьма далек от доброго и милого. Желтая и черная краска, которые использовали «скульпторы», сделали из свинки настоящего героя из фильмов ужасов.

«Очень страшная хрюша. Прямо фильм ужасов», «Очень даже ужасающая свинья вышла», - делятся мнением в соцсетях местные жители.

Огромная свинка расположилась возле проката коньков, позади надувных Деда Мороза и Снегурочки. Тем, кто решит взять на прокат коньки или заточить свои, особенно в темное время суток, понадобятся крепкие нервы.