Скоростной поезд между Самарой и Тольятти в 2019 году не запустят
Скоростное железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти, вопрос о котором ранее уже неоднократно поднимался, в 2019 году не появится. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
По словам чиновника, в настоящее время данный проект находится в стадии разработки, выбираются точки прибытия поезда. К примеру, делать остановку на станции Жигулевское море в Тольятти - неэффективно и неудобно для местных жителей.
Сроки запуска скоростного сообщения, на реализацию которого потребуется, по предварительным расчетам, около 7,5 млрд рублей, пока не называются. Скорее всего, в следующем году этого так и не произойдет.