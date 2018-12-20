Скоростной поезд между Самарой и Тольятти в 2019 году не запустят

20 Дек. 15:25 2018-12-20T15:25:31+03:00

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Скоростное железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти, вопрос о котором ранее уже неоднократно поднимался, в 2019 году не появится. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам чиновника, в настоящее время данный проект находится в стадии разработки, выбираются точки прибытия поезда. К примеру, делать остановку на станции Жигулевское море в Тольятти - неэффективно и неудобно для местных жителей.

Сроки запуска скоростного сообщения, на реализацию которого потребуется, по предварительным расчетам, около 7,5 млрд рублей, пока не называются. Скорее всего, в следующем году этого так и не произойдет.