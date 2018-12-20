Появилась программа визита Деда Мороза из Великого Устюга в Самару

20 Дек. 15:59 2018-12-20T16:02:22+03:00

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В пятницу, 21 декабря, в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга. В областной столице он побывает в театре «Самарская площадь» на новогоднем представлении для детей с ограниченными возможностями здоровья и примет участие в городской елке в Самарском областном театре оперы и балета, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Также главный новогодний волшебник примет участие в елке для воспитанников детских домов и интернатов, которая пройдет в Самарской государственной филармонии. Кроме того, Дед Мороз поздравит маленьких пациентов больницы имени Н.Н. Ивановой.

Уже вечером российский Дед Мороз приедет на площадь имени В.В. Куйбышева и встретится с самарским Дедом Морозом. Там он поздравит детей и их родителей с наступающим Новым годом. В этот день на главной площади города заработает усадьба Деда Мороза, откроются катки, а также выступят фигуристы, и пройдет открытая тренировка по хоккею.